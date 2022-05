Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento prevê forte queda do PIB da Ucrânia em 2022

A economia ucraniana deve encolher quase um terço este ano devido à invasão russa, de acordo com as previsões do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), que tem sua assembleia geral anual esta semana.



O organismo revisou a previsão de contração do Produto Interno Bruto (PIB) da Ucrânia para uma queda de 30% em 2022, contra 20% anunciado nas estimativas de março.



Sobre a Rússia, o BERD mantém a previsão de contração de 10% da economia, que enfrenta uma série de sanções sem precedentes.



A instituição revisou ainda a previsão de crescimento para toda a região que engloba: 1,1%, contra um avanço de 1,7% nas estimativas de março.



Fundado em 1991 para ajudar os países que integravam o bloco soviético a passar à economia de livre mercado, o BERD ampliou desde então o alcance e atualmente inclui países do Oriente Médio e do norte da África.



Após uma forte contração do PIB destes países em 2020 devido à pandemia, e de uma forte alta no ano passado com a recuperação pós-covid, "a guerra na Ucrânia tem um profundo impacto nas economias" da região, destaca um comunicado.



A redução das previsões regionais é motivada "principalmente por uma contração da economia ucraniana mais forte do que o previsto devido à guerra em curso", afirma a nota.



O banco, que começa nesta terça-feira sua assembleia geral anual de três dias em Marrakesh, também espera que a economia da região se recupere em até 4,7% no próximo ano, estimulada pela hipótese de que a reconstrução da Ucrânia provocará uma alta ed 25% do PIB deste país.



Mas também prevê que a economia regional sofrerá em 2022 as "pressões inflacionárias", sentidas em toda a economia mundial.



As previsões podem ser revisadas em caso de escalada do conflito ou de mais restrições às exportações de commodities russas, alerta o BERD.