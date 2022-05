Mortos em explosão de hotel em Cuba chegam a 40

O número de mortos na explosão de um hotel de Havana, provocada há três dias por um escapamento de gás, aumentou nesta segunda-feira (9) para 40, informou o Ministério da Saúde cubano.



Ao cair da tarde, o balanço era de 54 feridos, 18 deles ainda hospitalizados, e quarenta mortos, entre os quais quatro crianças e adolescentes e uma adulta, turista espanhola.



Sete dos feridos ainda se encontram em estado crítico e sete, grave, segundo o ministério.



Pela manhã, os socorristas tinham anunciado a retirada de quatro corpos dos escombros, elevando o total de mortos a 35.



Os quatro corpos eram de funcioários do hotel, segundo a agência de notícias cubana estatal ACN, que informou ao meio-dia que "12 ou 13 pessoas" continuavam desaparecidas.



As buscas eram mantidas nesta segunda ao fim do dia, em particular nos porões do edifício, cujo acesso é dificultado pela presença de resíduos.



"É uma etapa muito perigosa devido à concentração de escombros e o risco de desabamento", informou à TV estatal o coronel Luis Carlos Guzmán, chefe dos bombeiros.



Na sexta-feira (7), o luxuoso hotel Saratoga, localizado em Havana Velha, explodiu no final da manhã, no momento em que estava sendo abastecido com gás.



O emblemático hotel cinco estrelas estava fechado há dois anos devido à pandemia de coronavírus e preparava-se para reabrir ao público nesta terça-feira. Seus primeiros quatro andares foram destruídos na explosão.



Segundo o Ministério do Turismo, no momento em que ocorreu a explosão, 51 trabalhadores estavam dentro do hotel.



A popular loja de design "Cladestina" publicou um anúncio nas redes sociais informando que está recebendo doações para os desabrigados, especificando "remédios, água, comida não perecível, material para curativos, roupas e roupas de cama, toalhas".



Estas iniciativas de ajuda da sociedade civil começaram em janeiro de 2019, quanto um tornado varreu Havana. Até então, era atribuição do Estado.



O Saratoga, um luxuoso edifício neoclássico construído em 1880, foi remodelado como hotel em 1933 e reaberto em 2005.



Como um dos hotéis mais populares de Havana, já recebeu várias personalidades como Beyoncé e Jay Z, que comemoraram um aniversário em 2013, bem como Madonna e sua filha Lourdes e Mick Jagger, o lendário membro dos Rolling Stones.