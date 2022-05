Duas jornalistas são assassinadas no México

Duas jornalistas foram assassinadas nesta segunda-feira (9) no estado mexicano de Veracruz, informaram as autoridades, que investigam se o crime está relacionado com a profissão das vítimas.



Yessenia Mollinedo, diretora do portal de notícias El Veraz, e Sheila García, repórter do site, foram baleadas no município de Cosoleacaque, indicou a promotoria do estado em um comunicado.



"Serão esgotadas todas as linhas de investigação, incluindo a atividade jornalística", afirmou a promotora Verónica Hernández, citada na nota.



Consultada pela AFP, a ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF), organização defensora da liberdade de imprensa, disse que ainda está verificando as informações sobre o assassinato das duas mulheres.



Ao condenar o crime, o governador de Veracruz, Cuitláhuac García, informou que uma equipe foi destacada para capturar os assassinos.



Na última quinta-feira, foi assassinado o jornalista Luis Enrique Ramírez, colunista do jornal El Debate, no estado de Sinaloa. Segundo a RSF e a ONG Artículo 19, trata-se do nono homicídio de um comunicador em 2022.



As autoridades tentam determinar, em todos os casos, se o crime teve relação com o trabalho das vítimas, uma atividade que segundo associações privadas é dificultada em áreas com ampla presença do crime organizado, como Veracruz.



"Solicitamos à autoridade ministerial que a atividade jornalística de ambas as comunicadoras seja a principal linha de investigação desse crime covarde", indicou um comunicado da Comissão para a Atenção e Proteção dos Jornalistas de Veracruz.



Com cerca de 150 jornalistas assassinados desde 2000, o México é um dos países mais perigosos para a imprensa, de acordo com a RSF.