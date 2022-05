EUA pedem reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre Coreia do Norte

Os Estados Unidos solicitaram uma reunião pública de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre a Coreia do Norte após os últimos lançamentos de mísseis balísticos do país asiático, que acontecerá na quarta-feira às 16h00 (horário de Brasília), informaram fontes diplomáticas nesta segunda-feira (9).



A reunião acontecerá em meio aos temores dos Estados Unidos de que a Coreia do Norte possa retomar seus testes nucleares nas próximas semanas.



Washington, que preside o Conselho de Segurança este mês, estava considerando a possibilidade de realizar uma sessão sobre os últimos lançamentos de Pyongyang desde o fim da semana passada, disseram as fontes.



Apesar de ser alvo de duras sanções internacionais, a Coreia do Norte vem intensificando os seus esforços nos últimos meses para modernizar seu exército e já realizou 15 lançamentos de teste desde janeiro.



Sua última manobra ocorreu no sábado, com o lançamento de um míssil balístico a partir de um submarino.



Na sexta-feira, Washington advertiu que Pyongyang estava "preparando o local de testes de Punggye-ri e poderia estar pronta para realizar um teste ali este mês, o que seria o seu sétimo teste" nuclear.