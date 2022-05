O G7 dos principais países industrializados "comprometeu-se a proibir ou eliminar gradualmente as importações de petróleo russo", informou a Casa Branca neste domingo (8).



"Isso será um duro golpe para a principal artéria da economia do (presidente russo Vladimir) Putin e lhe negará a renda necessária para financiar sua guerra", acrescentou em comunicado, sem especificar quais compromissos foram assumidos pelos membros do G7 (França, Alemanha, Canadá, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos).



Os Estados Unidos, que não eram grandes consumidores de petróleo russo, já proibiram sua importação.