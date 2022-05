A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, realizou neste domingo (8) uma visita surpresa à Ucrânia, onde se reuniu com a sua colega ucraniana Olena Zelenska numa escola utilizada como abrigo para civis deslocados, informou seu porta-voz.



"Quis vir no Dia das Mães. Pensei que era importante mostrar ao povo ucraniano que essa guerra tem que acabar e que essa guerra tem sido brutal e que o povo dos Estados Unidos está com o povo da Ucrânia", declarou Jill Biden aos jornalistas.