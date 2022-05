Incêndios deixam 10 mortos na Sibéria

Dez pessoas morreram em incêndios ainda ativos que destruíram centenas de residências no leste da Sibéria, informaram neste sábado autoridades daquela região asiática da Rússia.



Na região de Krasnoyarsk, cerca de 450 casas foram atingidas pelas chamas e cinco pessoas morreram, segundo os relatórios. O fogo também deixou 17 feridos, 10 dos quais estão internados. Autoridades decretaram estado de emergência na região.



Na divisão administrativa de Kemerovo, três pessoas foram encontradas mortas em uma casa incendiada, e na região de Omsk foram reportados dois mortos e oito feridos.



"O combate aos incêndios é dificultado pelas condições climáticas: os ventos fortes aceleram a propagação das chamas e impedem a sua extinção", informou o Ministério de Situações de Emergência da região de Krasnoyarsk.



Por causa do vento, a luta contra o fogo pode ser realizada apenas por terra, sem o uso de aviões



Após uma reunião de emergência, o governador da região, Alexander Uss, especificou em comunicado que os incêndios foram causados por ventos que em algumas regiões chegaram a 40 metros por segundo, ante os 25 previstos.



Este vento fez com que "a queda de árvores e de linhas de energia" resultassem em "incêndios declarados simultaneamente em várias áreas do território de Krasnoyarsk".



O instituto meteorológico Rosguidromet ampliou a previsão de ventos fortes para 20-25 neste domingo, e até 30 nas montanhas. "Esses incêndios são raros em maio. Mas não choveu por muito tempo e houve, em vez disso, incêndios, com vento forte", disse à agência TASS o diretor do instituto, Roman Vilfand.



Nos últimos anos, vários incêndios sem precedentes devastaram a Sibéria. Em 2021, os incêndios, especialmente no leste desta região russa, liberaram 16 milhões de toneladas de carbono (o quarto maior volume desde o início das medições em 2003), segundo o relatório anual do clima europeu.