Explosão em hotel em Havana deixa 8 mortos, 30 feridos e 13 desaparecidos

Uma forte explosão registrada nesta sexta-feira (6) no hotel Saratoga, no centro de Havana, deixou ao menos oito mortos, 30 feridos e 13 desaparecidos, destruindo vários andares e causando danos ao seu redor."Até o momento, oito pessoas morreram e 30 estão hospitalizadas", disse a Presidência cubana no Twitter, acrescentando que "13 pessoas permanecem desaparecidas".Entre os feridos, que foram levados para um hospital próximo do hotel, "há 11 extremamente graves", disse Miguel García, diretor do hospital Calixto García.O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, chegou ao local uma hora depois que a explosão foi registrada para supervisionar os esforços de resgate. "Investigações preliminares indicam que a explosão foi causada por um vazamento de gás. Em breve haverá mais detalhes", informou a presidência em um tweet."Não foi uma bomba ou um atentado. Foi um acidente lamentável", afirmou Díaz-Canel, em frente aos escombros do luxuoso hotel Saratoga, situado em uma emblemática avenida da cidade e muito próximo ao capitólio."Sentimos um estrondo assustador e uma nuvem de poeira que atingiu o parque [em frente], muitas pessoas saíram correndo", disse à AFP Rogelio Garcia, motorista de ecotáxi que passava no momento da explosão.Os primeiros quatro andares do Saratoga - hotel cinco estrelas com 96 quartos, dois restaurantes e uma piscina na cobertura - explodiram e ficaram praticamente destruídos, cercados por montanhas de escombros e pedaços de vidro. Vários carros que estavam perto do local foram danificados, constatou a AFP.No hotel, que estava fechado e reabriria em 10 de maio, estavam os trabalhadores do estabelecimento.O responsável da empresa estatal Gaviota, proprietária do hotel, Roberto Calzadilla, disse que a explosão aconteceu quando "o gás estava sendo reabastecido com um cano [caminhão-tanque] e aparentemente foi isso que causou esse infeliz acidente".Pouco depois das 11h locais (12h em Brasília), uma nuvem de fumaça e pó cobriu a avenida Prado, a principal do centro da capital cubana, onde fica o hotel. Algumas pessoas foram atendidas por paramédicos no local.Os policiais isolaram dois quarteirões com fita amarela. Pelo menos duas ambulâncias e cinco caminhões de bombeiros chegaram ao entorno do hotel, que registrava uma forte mobilização policial."O que se sentiu foi uma explosão assustadora e tudo isso desmoronou", disse outra mulher que ainda tinha poeira no rosto e não quis se identificar.Uma escola está localizada ao lado do hotel, mas felizmente "todas as crianças foram evacuadas e nenhuma ficou ferida", disse a presidência cubana.