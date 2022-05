Presidente mexicano chega em El Salvador para avaliar programa que busca atenuar migração

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, chegou nesta sexta-feira (6) em El Salvador, na segunda parada de sua viagem pela América Central e Caribe, para promover um programa que ataque as causas que geram a migração irregular aos Estados Unidos.



Vindo da Guatemala, López Obrador chegou ao aeroporto Óscar Arnulfo Romero, que serve San Salvador, por volta do meio-dia e onde foi recebido pela chanceler Alexandra Hill.



De lá, foi para a casa de governo em San Salvador para uma reunião privada com o presidente Nayib Bukele. Os dois presidentes se reuniram pela primeira vez em junho de 2019 na cidade de Tapachula, estado de Chiapas, México.



Naquele momento, López Obrador anunciou o financiamento por parte do México de seu programa "Semeando a Vida" em El Salvador, com o objetivo de contribuir para diminuir a migração irregular, principalmente entre os jovens.



Nesta sexta-feira, o governante mexicano e Bukele encerram o dia de trabalho com uma coletiva de imprensa.



Na quinta-feira, na Guatemala, López Obrador, pediu agilidade no apoio financeiro de Washington para programas que ataquem a pobreza e a violência, que levam milhares de centro-americanos a migrar irregularmente aos Estados Unidos em busca de emprego.



López Obrador iniciou ontem uma viagem de quatro dias na qual visitará também Honduras, Belize e Cuba.