Presidente do Sri Lanka decreta estado de emergência

O presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, decretou nesta sexta-feira (6) o estado de emergência, pela segunda vez em cinco semanas, que confere amplos poderes às forças armadas para enfrentar uma onda de descontentamento social.



Um porta-voz da Presidência assinalou que a medida tem como objetivo "garantir a ordem pública", após o início de uma greve convocada pelos sindicatos para exigir a renúncia do chefe de Estado, acusado de provocar a pior crise econômica deste pequeno país insular do sul da Ásia desde a sua independência em 1948.



Gotabaya Rajapaksa afirmou, em diversas ocasiões, que não vai renunciar, apesar dos crescentes protestos e do acampamento de manifestantes instalado em frente à sua residência há cerca de um mês.