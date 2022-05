Uma forte explosão registrada nesta sexta-feira (6) no hotel Saratoga, no centro de Havana, deixou quatro mortos e 13 desaparecidos, informaram as autoridades de Cuba, enquanto uma investigação preliminar sobre as causas aponta para um vazamento de gás.



"O primeiro secretário do Partido em Havana, Luis Antonio Torres Iríbar, explica que até agora a morte de 4 pessoas foi confirmada", enquanto "13 pessoas continuam desaparecidas", disse a Presidência cubana em duas mensagens do Twitter.