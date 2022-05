Rússia autoriza importações paralelas para contornar restrições

A Rússia publicou nesta sexta-feira (6) uma lista de 100 categorias de produtos que podem ser importados sem o consentimento dos donos de propriedade intelectual, para contornar as restrições impostas desde sua ofensiva na Ucrânia.



Os produtos incluem telefones da Apple e Samsung, grandes marcas de automóveis, consoles de jogos e peças de reposição, de acordo com um documento divulgado pelo Ministério da Indústria e Comércio.



"De acordo com o documento, a responsabilidade legal é levantada em caso de importação desses produtos contornando os canais oficiais de distribuição", disse o ministério.



Muitos desses produtos são fabricados por grupos que decidiram se retirar do mercado russo após a ofensiva contra a Ucrânia. Outros, como peças de reposição para a indústria automobilística, estão sujeitos a sanções ocidentais.



Este mecanismo de importação paralela busca evitar a escassez na indústria e no comércio de bens que a Rússia não pode produzir.



O presidente russo Vladimir Putin disse várias vezes nas últimas semanas que os países ocidentais não conseguiram prejudicar a economia russa com as sanções.



APPLE INC.



SAMSUNG ELECTRONICS