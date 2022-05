O mercado de trabalho dos Estados Unidos confirmou sua força em abril, com uma taxa de desemprego estável em 3,6% e uma criação de postos maior do que a esperada, segundo dados do Departamento de Trabalho publicados nesta sexta-feira (6).



No total, foram 428 mil novas vagas, especialmente nos setores de lazer, industrial e de transporte. O número supera as 395 mil previstas por especialistas.



A taxa de desemprego se manteve em 3,6%, próxima a seu índice pré-pandemia em fevereiro de 2020, quando foi registrada em 3,5%, seu nível mais baixo desde 1969.



Além disso, o número de pessoas sem trabalho se manteve "essencialmente sem mudanças, em 5,9 milhões", informou o departamento em nota.