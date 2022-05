Rússia processa jornalista por 'desacreditar' exército russo

Um conhecido jornalista e opositor russo, Ilia Azar, anunciou, nesta sexta-feira (6), que está sendo processado por criticar a ofensiva de Moscou na Ucrânia, outro exemplo da repressão contra os detratores dessa intervenção militar.



Azar disse, por meio do Telegram, que estava sendo processado administrativamente por "desacreditar o recurso às forças armadas russas para proteger os interesses da Rússia e dos seus cidadãos e para manter a paz internacional". A acusação se baseia em uma mensagem que havia publicado no Facebook, acrescentou.



As autoridades "não especificam qual, mas eu tinha começado a acreditar que haviam me esquecido ou que eu não me opunha à guerra com suficiente clareza", ironizou.



Azar, que atualmente não se encontra na Rússia, corre o risco de receber uma multa de até 100.000 rublos (1.480 dólares).



Desde o início da ofensiva na Ucrânia no final de fevereiro, as autoridades russas multiplicaram os julgamentos contra os opositores a essa intervenção militar que causou milhares de mortos e provocou uma grave crise humanitária.



A Rússia reforçou seu arsenal legislativo, que agora permite punir com grandes multas ou penas de prisão toda pessoa declarada culpada por "desacreditar" o exército ou publicar "informação falsa".



O fato de qualificar esta ofensiva militar de "guerra", é motivo, em teoria, para ser processado.



Azar, de 37 anos, é um jornalista que trabalha para vários meios de comunicação, entre eles, o diário independente Novaya Gazeta, que no final de março suspendeu sua publicação na Rússia diante do clima repressivo.



Também é opositor político na assembleia municipal de um distrito de Moscou.