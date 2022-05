Sinais de trânsito em russo são instalados nos arredores de Mariupol

Placas e sinais de trânsito em russo foram instalados no entorno da cidade ucraniana de Mariupol, substituindo aqueles escritos em ucraniano e em inglês - anunciaram as autoridades separatistas pró-Moscou da região nesta sexta-feira (6).



O estratégico porto de Mariupol é palco de uma intensa batalha desde o início da ofensiva russa na Ucrânia. Os últimos combatentes nacionais se encontram entrincheirados na siderúrgica Azovstal junto com dezenas de civis.



O restante da cidade e seus arredores estão nas mãos das tropas russas e de seus aliados da autoproclamada república separatista de Donetsk.



Na quinta-feira (5), o Ministério dos Transportes deste território anunciou a troca da sinalização nas entradas das cidades da região e divulgou fotos de funcionários removendo placas bilíngues, em ucraniano e em inglês, e substituindo-as por nomes russos.