Ministra alemã visitará Ucrânia no lugar de Scholz, apeser de convite de Zelensky

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, informou, nesta quinta-feira (5), que enviará a Kiev sua ministra de Relações Exteriores, apesar de o presidente ucraniano tê-lo convidado a visitar o país junto com o chefe de Estado alemão, Frank-Walter Steinmeier.



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, formulou o seu convite nesta quinta, durante uma conversa telefônica com Steinmeier, que permitiu "dissipar mal-entendidos", segundo a Presidência alemã.



Scholz, por sua vez, disse durante a noite que a conversa foi "boa", mas que, por ora, se contentará em enviar a titular da diplomacia de seu governo, Annalena Baerbock.



"O resultado das conversas é que a ministra de Relações Exteriores poderá ir, em breve, à Ucrânia", declarou.



Steinmeier, criticado por suas relações com a Rússia nos últimos anos, revelou, em meados de abril, que teve a intenção de viajar à Ucrânia com outros chefes de Estado, mas que Kiev se negou a recebê-lo e esse incidente vem atrapalhando as relações entre Alemanha e Ucrânia desde então.



A viagem prevista incluía os presidentes da Polônia e dos países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia.



"Estava preparado, mas, aparentemente, e me responsabilizo por isso, não era o que Kiev desejava", comentou Steinmeier, em 12 de abril, em Varsóvia, a capital da Polônia.



A visita tinha a intenção de "enviar uma forte mensagem de solidariedade comum europeia à Ucrânia" invadida pela Rússia, lamentou o presidente alemão.