O presidente russo, Vladimir Putin, desculpou-se nesta quinta-feira com o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, por declarações de seu chanceler, que disse que Adolf Hitler tinha "sangue judeu", informou o gabinete do premiê.



"O primeiro-ministro aceitou as desculpas do presidente Putin pelos comentários de [Serguei] Lavrov e agradeceu por esclarecer sua posição sobre o povo judeu e a memória do Holocausto", disse o comunicado israelense.