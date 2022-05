Congressistas dos EUA pedem a Biden para proteger migrantes

Vários congressistas americanos pediram ao presidente Joe Biden que use "sua autoridade legal" para proteger os migrantes em situação ilegal que chegaram ao país desde crianças ("Dreamers"), os beneficiários do Status de Proteção Temporal (TSP, na sigla em inglês) e outros migrantes - anunciaram na noite de quarta-feira (4).



Os senadores democratas Bob Menéndez, Catherine Cortez Masto, Ben Ray Luján e Alex Padilla se reuniram com o presidente Joe Biden, com a vice-presidente Kamala Harris e com altos funcionários da Casa Branca.



"Temos a responsabilidade de corrigir nosso danificado sistema migratório" e voltamos a pedir ao governo para "usar sua autoridade legal existente para proteger os 'Dreamers' (sonhadores), os tepesianos (aqueles com TPS) e as famílias imigrantes trabalhadoras que, durante décadas, viveram e contribuíram com nosso país", completam.



O TPS é um programa renovável que impede a deportação e dá acesso a uma permissão de trabalho para cidadãos estrangeiros que não podem retornar de maneira segura para seu país, enquanto alguns dos Dreamers podem aderir ao Programa de Ação Diferida para os Chegados na Infância (DACA, na sigla em inglês) que adia sua expulsão - mas não de todos.



Os congressistas reclamam que "a maioria dos republicanos no Congresso se negou a trabalhar de boa-fé com os democratas para encontrar soluções".



Desde que chegou à Casa Branca, o presidente americano promoveu um caminho para a cidadania para muitos migrantes, mas tropeçou na oposição do Congresso, sobretudo a dos republicanos.



"Temos que implementar medidas de segurança fronteiriça com bom senso e oferecer proteção às famílias imigrantes trabalhadoras agora", defendem estes congressistas dias antes da revogação da norma sanitária ativada durante a pandemia, a Título 42, com a qual se expulsa quase todos os migrantes na fronteira com o México.