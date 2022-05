Marrocos e Espanha se reaproximam em acordo sobre imigração clandestina

O Marrocos e a Espanha reafirmaram, nesta quinta-feira (5), sua cooperação sobre assuntos migratórios após dois anos de paralisação por causa da pandemia da Covid-19 e por uma crise diplomática que acaba de ser solucionada.



Durante uma reunião de uma comissão mista em Rabat, as discussões abordaram a organização da repatriação, a partir de portos espanhóis, de marroquinos estabelecidos na Europa, indicou uma fonte oficial marroquina à AFP.



Interrompida desde 2020, a operação de retorno será retomada e realizada ainda este ano, entre 15 de junho e 15 de setembro.



Em um comunicado, a sub-secretária do Ministério do Interior espanhol, Isabel Goicoechea, classificou a reativação desta operação de trânsito de "excelente exemplo internacional de boa coordenação entre países vizinhos".



A retomada da cooperação bilateral se insere no marco da reaproximação das relações entre Marrocos e Espanha, que estavam suspensas desde meados do primeiro semestre de 2021.



No início de abril, os dois países chegaram a um acordo de reconciliação logo depois que a Espanha se alinhou com a posição do governo marroquino sobre a questão envolvendo o território disputado do Saara Ocidental.



Um plano foi estabelecido para que haja "importantes ofertas nos termos da capacidade diária de trânsito de passageiros e veículos, rotatividades e rotas", segundo o comunicado publicado em conjunto depois da reunião da comissão mista, cuja última sessão tinha sido em maio de 2019.



Do lado espanhol, cerca de 16 mil agentes da polícia nacional e da guarda civil serão mobilizados para garantir a segurança da operação de retorno dos marroquinos.



Na sexta-feira, o secretário de Segurança do Ministério do Interior espanhol, Rafael Pérez, comparecerá a uma reunião do grupo permanente hispano-marroquino sobre migração em Rabat, que abordará a cooperação bilateral a respeito da gestão dos fluxos migratórios.



O reino do Marrocos é um importante parceiro comercial da Espanha e também é considerado por Madri como um aliado "estratégico" na luta contra a imigração clandestina.



Em 2021, mais de 40 mil imigrantes, em grande parte vindos do Marrocos, chegaram por mar à Espanha continental, e também aos arquipélagos das ilhas Baleares e das Canárias, segundo números oficiais do governo espanhol.