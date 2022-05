Rússia quer garantir saída de civis ucranianos de Azovstal, diz Putin

O Exército russo "continua disposto" a garantir uma retirada "segura" dos civis abrigados ao lado de combatentes ucranianos nos túneis da siderúrgica Azovstal, em Mariupol (sudeste da Ucrânia) - afirmou o presidente russo, Vladimir Putin, nesta quinta-feira (5).



A declaração de Putin foi dada em uma conversa por telefone com o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, informou o Kremlin.



"O Exército russo continua disposto a garantir a retirada dos civis de maneira segura. Em relação aos milicianos [ucranianos] que permanecem em Azovstal, as autoridades de Kiev devem ordenar que deponham as armas", acrescentou.



Ontem, o Exército russo anunciou que, a partir desta quinta-feira, respeitará uma trégua unilateral de três dias para permitir a retirada de civis do gigantesco complexo siderúrgico de Mariupol.



Um comandante do batalhão Azov, que defende o local, denunciou, porém, que "os russos violaram sua promessa de trégua e não permitem a retirada de civis".



Um representante da ONU informou que um novo comboio deve chegar a Azovstal na sexta-feira, "com a esperança de tirar os civis que continuam lá, naquele inferno sombrio em que estão há várias semanas".



No início da semana, a ONU e a Cruz Vermelha retiraram cerca de 100 civis desta siderúrgica.