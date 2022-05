Homens com sobrepeso são mais propensos a morrer de câncer de próstata, aponta estudo

O risco de morte por câncer de próstata é mais elevado entre os homens com sobrepeso, apontou um estudo publicado nesta quinta-feira (5), que não estabeleceu um vínculo fisiológico direto entre ambos.



Para o estudo, publicado na revista BMC Medicine, os pesquisadores analisaram dados de mais de 200.000 homens a partir da base do Biobank, uma organização que coleta há anos dados de saúde no Reino Unido.



Esses elementos foram cruzados com os resultados dos principais estudos já publicados sobre o tema, o que ampliou a base estatística para 2,5 milhões de casos.



Os pesquisadores concluíram que o risco de morte por câncer de próstata, frequente entre os homens, está efetivamente relacionado ao sobrepeso, de maneira direta: quanto maior a obesidade, maiores as chances de morrer.



Até agora havia suspeitas desse vínculo, embora alguns pesquisadores apontassem uma correlação essencialmente entre a gordura abdominal e o risco fatal.



"Independentemente de onde a gordura está localizada, não muda muito" o resultado, garantiu, no entanto, a epidemióloga Aurora Pérez Cornago, principal autora do estudo.



Agora, é preciso determinar qual é a causa médica direta. O sobrepeso leva o paciente a produzir moléculas que favorecem esse tipo de câncer? Ou simplesmente esses homens não vão ao médico com a regularidade que deveriam, o que ajudaria a detectar precocemente os sintomas do câncer?