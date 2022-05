Mais de US$ 6 bilhões são arrecadados para Ucrânia em doações na Polônia

Uma conferência de doadores em Varsóvia arrecadou mais de 6 bilhões de euros (US$ 6,3 bilhões) para ajudar a Ucrânia - anunciou o primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawieck, nesta quinta-feira (5).



"Nesta conferência, conseguimos arrecadar mais de 6 bilhões de euros, e este dinheiro será dividido para apoiar a Ucrânia e todos os que apoiam a Ucrânia", disse Morawieck em uma coletiva de imprensa ao lado da premiê sueca, Magdalena Andersson.



"Quando a Rússia traz a morte, os países do mundo livre têm que ajudar, e acho que esta conferência aqui em Varsóvia mostrou uma grande dose de solidariedade entre nós", acrescentou Morawieck.



Neste evento, organizado por Polônia e Suécia, com a participação da União Europeia (UE), o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, insistiu em "que se conceda imediatamente à Ucrânia o status de candidato" à UE.



"A adesão da Ucrânia a UE tem que ser uma realidade absoluta, não apenas uma promessa, ou uma perspectiva" afirmou Zelensky, que também pediu que se promova a reconstrução das "regiões, cidades e indústrias da Ucrânia".



Horas antes, o presidente ucraniano havia lançado uma plataforma de financiamento on-line para ajudar Kiev a ganhar a guerra contra a Rússia e reconstruir as infraestruturas do país.