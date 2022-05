Regulador Europeu avalia uso da vacina anticovid da Moderna em menores de 5 anos

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) declarou nesta quinta-feira (5) que começou a avaliação sobre a utilização da vacina da Moderna contra a covid-19 em menores a partir dos 6 meses até 5 anos, última faixa etária que ainda não foi vacinada.



"Começamos a avaliação da aplicação da Moderna para ampliar a utilização da Spikevax em crianças de seis meses até cinco anos, e é a primeira aplicação" para esta faixa de idade, declarou em uma coletiva de imprensa Marco Cavaleri, chefe da estratégia de vacinação da EMA.



A empresa de biotecnologia americana Moderna já fez um pedido similar nos Estados Unidos na semana passada depois que testes mostraram que suas injeções eram seguras e causaram uma forte resposta imunológica.



As crianças são menos vulneráveis diante do vírus que as pessoas adultas, mas podem contrai-lo e transmiti-lo.



Podem ter casos graves da Síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (MIS-C).



A EMA havia aprovado em fevereiro o uso da vacina anticovid da Moderna para crianças maiores de 6 anos em 27 países da União Europeia.