Tempestade de areia mata uma pessoa e causa problema respiratório em 5 mil

Tempestade de areia tingiu a região atingida de laranja (foto: Asaad NIAZI / AFP)

Uma pessoa morreu e mais de 5.000 procuraram hospitaIS no Iraque, nesta quinta-feira (5/5), por problemas respiratórios causados por uma tempestade de areia.Esta foi a sétima tempestade a atingir o país em um mês, anunciou o ministério da Saúde.Os habitantes de sete províncias iraquianas, entre elas a capital Bagdá e a região semidesértica de Al-Anbar, no oeste, se viram cobertas por uma espessa nuvem alaranjada, com a areia invadindo as casas."Foi registrado um morto em Bagdá e (os hospitais) receberam 5.000 pessoas até agora", anunciou o porta-voz do ministério da Saúde, Seif al-Badr, em um comunicado.