Alemanha devolve manuscrito de Nostradamus à Itália

O antigo manuscrito em latim do astrólogo e vidente Nostradamus, desaparecido há anos na Itália, foi devolvido pela Alemanha à biblioteca de Roma a que pertencia, anunciou nesta quinta-feira a polícia italiana.



O manuscrito "foi roubado" das estantes de um centro de estudos históricos de uma comunidade religiosa com sede em Roma, explicou a polícia em um comunicado à imprensa.



A investigação começou quando a polícia especializada italiana detectou que o manuscrito estava prestes a ser leiloado na Alemanha.



Em uma de suas páginas, divulgada pela casa de leilões, aparecia um selo que certificava que o manuscrito pertencia à biblioteca religiosa de Roma de onde havia desaparecido.



O leilão, previsto para maio de 2021, foi bloqueado graças à cooperação judicial entre a Itália e a Alemanha.



O livro permaneceu sob custódia da polícia da cidade de Stuttgart até esta quinta-feira, quando foi devolvido oficialmente à biblioteca romana.



Michel de Nostredame, geralmente chamado de Nostradamus, foi um boticário francês e suposto vidente do século XVI, conhecido pelo seu livro que prevê eventos futuros, que foi publicado pela primeira vez em 1555 e muito popular por servir para todo tipo de interpretação.