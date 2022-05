A pandemia de covid-19 provocou entre 13,3 e 16,6 milhões de mortes desde janeiro de 2020 em dezembro de 2021, ou seja, um número muito superior ao oficialmente registrado, de acordo com cálculos da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgados nesta quinta-feira.



"Novos dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o balanço total associado direta ou indiretamente com a pandemia de covid-19 entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, é de 14,9 milhões de mortes (com uma margem de entre 13,3 e 16,6 milhões)", afirmou a instituição em um comunicado.