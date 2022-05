Presidente ucraniano lança campanha mundial de financiamento para ajudar seu país

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, lançou nesta quinta-feira uma campanha mundial de financiamento para ajudar seu país a vencer a guerra contra a Rússia e reconstruir as infraestruturas danificadas pelo conflito.



"Em apenas um clique, você pode doar fundos para ajudar nossos defensores, salvar nossos civis e reconstruir a Ucrânia", declarou Zelensky, em inglês, em um vídeo publicado em sua conta no Twitter.



Ele também anunciou o lançamento da plataforma United24. "Cada doação conta para a vitória", disse.



Depois de nove semanas de invasão russa, as cidades ucranianas sofreram grandes danos.



"Todos os fundos serão transferidos ao banco nacional da Ucrânia e designados aos ministérios relevantes", afirmou Zelensky, explicando que seu governo apresentará uma atualização a "cada 24 horas" sobre como o dinheiro é usado.



O presidente ucraniano pediu que pessoas de todo o mundo ajudem o país a derrotar Moscou. "Apenas juntos temos o potencial de parar a guerra e de reconstruir o que a Rússia destruiu", disse.



Apesar da ajuda militar enviada pelos países ocidentais, o exército ucraniano é muito inferior ao russo.



O presidente Zelensky já discursou para Parlamentos de vários países para pedir mais apoio.