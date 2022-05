Exército ucraniano acusa Rússia de tentar "aniquilar" as últimas unidades de Azovstal

O exército ucraniano afirmou nesta quinta-feira (5) que os combates continuam na siderúrgica de Azovstal, na cidade de Mariupol (sudeste), e acusou a Rússia de "querer aniquilar" os últimos combatentes no local, apesar de declarar cessar-fogo unilateral.



"Os ocupantes russos estão ocupados em bloquear e tentar aniquilar as unidades ucranianas na área de Azovstal", afirma um comunicado divulgado pelo exército ucraniano.



De acordo com as Forças Armadas de Kiev, as tropas de Moscou "retomaram a ofensiva com o apoio de aviões para assumir o controle da fábrica".



Na quarta-feira à noite, Moscou anunciou que suas forças respeitariam um cessar-fogo durante três dias a partir da quinta-feira às 5H00 GMT (2H00 de Brasília) para permitir a retirada de civis ainda refugiados na grande siderúrgica, quase 200, segundo o prefeito de Mariupol, Vadim Boichenko.



Denis Prokopenko, comandante do batalhão Azov, que comanda a defesa do local, afirmou em um vídeo que as forças russas conseguiram entrar no complexo industrial e citou "combates violentos e sangrentos".