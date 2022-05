Rússia anuncia cessar-fogo para retirar civis de siderúrgica na Ucrânia

A Rússia anunciou nesta quarta-feira um cessar-fogo na siderúrgica de Azovstal, na cidade ucraniana de Mariupol, para permitir, a partir desta quinta-feira, a abertura por três dias de um corredor humanitário para evacuar os civis.



"Nesse período, as Forças Armadas russas e as formações da República Popular de Donetsk irão decretar um cessar unilateral de hostilidades", informou o Ministério da Defesa russo. Os civis que se encontram na unidade serão autorizados a viajar para a Rússia ou para áreas controladas por Kiev", acrescentou.



A Ucrânia acusou a Rússia de ter lançado um "ataque potente" contra a siderúrgica de Azovstal, onde os últimos defensores de Mariupol estavam organizados, juntamente com dezenas de civis.



A ONU e a Cruz Vermelha participaram no começo da semana da evacuação de uma centena de civis.