Zelensky apela ao chefe da ONU para 'salvar' os feridos da siderúrgica de Mariupol

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, apelou nesta quarta-feira(4) ao secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, para "salvar" os feridos bloqueados na siderúrgica Azovstal, onde se entrincheiraram os últimos resistentes à invasão russa de Mariupol junto a dezenas de civis.



"As pessoas que se encontram no local correm risco de vida. Pedimos que nos ajude a salvá-las", disse Zelensky a Guterres por telefone, destacando a necessidade de "ajudar a retirar todos os feridos de Azovstal", disse a Presidência ucraniana.



Zelensky afirmou que a retirada de quase cem civis de Azovstal nesta semana, com a ajuda da ONU e da Cruz Vermelha, mostrou ao mundo que "as organizações internacionais podem ser eficazes" e pediu sua continuação.



Na semana passada, Guterres visitou Moscou e Kiev, abrindo o caminho para as evacuações da guerra que começou quando a Rússia invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro.