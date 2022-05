UE prepara embargo ao petróleo da Rússia, que mantém ataques no leste da Ucrânia

A União Europeia (UE) está avaliando a imposição de um embargo progressivo de suas importações de petróleo da Rússia, que, nesta quarta-feira (4), cobriu com uma chuva de bombas a siderúrgica de Azovstal, o último foco de resistência em Mariupol, na Ucrânia, segundo o seu prefeito.



O bloco também anunciou que "aumentaria significativamente" seu apoio militar à Moldávia, diante do temor de o conflito se estender para a pequena ex-república soviética de 2,5 milhões de habitantes, sem saída para o mar, situada entre Ucrânia e Romênia.



"Vamos renunciar progressivamente ao fornecimento russo de petróleo em um período de seis meses e de produtos derivados do petróleo até o fim do ano", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Parlamento Europeu de Estrasburgo.



A proibição, acrescentou, acontecerá de maneira a permitir assegurar rotas alternativas de abastecimento de petróleo, pois o que a UE compra da Rússia representa cerca de um quarto de suas importações de petróleo.



Segundo funcionários da UE, o plano da Comissão prevê uma isenção para Hungria e Eslováquia, dois países sem litoral totalmente dependentes do fornecimento que chega através do oleoduto Druzhba e que poderão seguir comprando da Rússia em 2023.



Contudo, a Hungria rejeitou a proposta da Comissão Europeia (o órgão executivo da UE) "em sua forma atual", alegando que essa medida "destruiria completamente a segurança energética do país".



Essa rejeição foi imediatamente condenada pelo Ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, para quem os países da UE que rejeitam o embargo são "cúmplices" dos "crimes" cometidos pelos russos na Ucrânia.



Este sexto pacote de sanções de Bruxelas contra a Rússia também propõe a exclusão de outros três bancos russos, incluindo o Sberbank, o maior do país, da rede de pagamentos e transferências interbancárias SWIFT.



O Reino Unido, por sua vez, também anunciou uma nova rodada de sanções, que inclui a proibição de prestar à Rússia serviços de contabilidade, consultoria e comunicações, assim como o congelamento de ativos e a proibição de entrada no país, uma medida dirigida, em particular, aos correspondentes de guerra russos integrados nas forças do Kremlin.



Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que esta semana discutiria com os países do G7 possíveis sanções "adicionais" contra a Rússia.



- Exercícios militares bielorrussos -



A Comissão Europeia também recomendou sanções contra o chefe da Igreja Ortodoxa russa, o patriarca Kirill, por seus sermões de apoio à intervenção militar na Ucrânia.



Em Chisinau, a capital da Moldávia, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, anunciou que a UE vai "aumentar de maneira considerável" o apoio militar ao país, "entregando equipamentos militares adicionais para suas Forças Armadas", declarou.



Este anúncio acontece dias depois dos ataques no território da Transnístria, uma região separatista pró-Rússia que faz parte da Moldávia, e dos comentários feitos em abril pelo general russo Rustam Minnekaev, para quem tomar o sul da Ucrânia daria aos russos acesso direto a essa região.



Na Ucrânia, as forças russas continuaram bombardeando o leste e lançaram mísseis contra vários alvos em todo o país, inclusive em Lviv, perto da fronteira com a Polônia, e na região montanhosa da Transcarpátia, perto da Hungria, que até agora não tinha sido atingida pela guerra.



No leste, a Rússia prossegue com a ofensiva para "assegurar o controle total das províncias de Donetsk e Luhansk [na região separatista pró-Rússia do Donbass] e estabelecer um corredor terrestre até a Crimeia ocupada", afirmou o Estado-Maior do exército ucraniano no Facebook nesta quarta.



"Com o objetivo de destruir a infraestrutura de transporte da Ucrânia, o inimigo disparou mísseis contra instalações nas regiões de Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Lviv, Vinnytsia, Kiev, Transcarpátia, Odessa e Donetsk", acrescentou.



Belarus, aliada da Rússia, iniciou exercícios militares "surpresa" para testar a capacidade de resposta de seu exército, segundo o seu Ministério da Defesa.



- Desfile militar em Mariupol? -



No sudeste foram registrados "violentos combates" na siderúrgica de Azovstal, em Mariupol, informou o prefeito, Vadym Boichenko, apesar de Moscou ter assegurado que não estava atacando a enorme fábrica onde combatentes ucranianos estão entrincheirados.



"Perdemos contato" com as forças ucranianas dentro da siderúrgica e não há como saber "o que está acontecendo e se estão em segurança", acrescentou Boichenko.



A Rússia anunciou um cessar-fogo na siderúrgica e a abertura de um corredor humanitário para civis por três dias a partir de quinta-feira.



O Ministério da Defesa declarou que "das 8h às 18h (horário de Moscou) nos dias 5, 6 e 7 de maio um corredor humanitário será aberto no território da usina metalúrgica Azovstal para evacuar civis".



Um comandante ucraniano do batalhão Azov, que defende a fábrica, anunciou na terça-feira que os russos haviam lançado "um potente ataque", mas o Kremlin negou hoje esta informação.



O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou em 21 de abril "anular qualquer assalto", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que acrescentou que as forças russas apenas intervêm para "cortar rapidamente as tentativas" dos combatentes ucranianos de chegar a "posições de tiro".



Segundo a inteligência ucraniana, a Rússia planeja realizar um desfile militar em Mariupol em 9 de maio, dia em que Moscou comemora a vitória sobre a Alemanha nazista em 1945.



A ONU anunciou ontem que conseguira evacuar mais de 100 civis de Azovstal, onde dezenas continuam entrincheirados junto de combatentes ucranianos em galerias subterrâneas da época da Segunda Guerra Mundial, sem alimentos nem remédios.



- 'Mercenários israelenses' -



O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu na terça-feira "mais tréguas humanitárias" negociadas entre Kiev e Moscou, como a que permitiu a evacuação de civis de Azovstal.



Na frente diplomática, a Rússia decidiu boicotar uma reunião do Conselho de Segurança da ONU com o Comitê Político e de Segurança (PSC, na sigla em inglês) da UE nesta quarta.



A Rússia também proibiu o acesso a seu território para mais de 60 funcionários do governo japonês, entre eles o primeiro-ministro Fumio Kishida, em represália pelas sanções impostas pelo Japão.



Além disso, Moscou afirmou que "mercenários israelenses" estavam lutando na Ucrânia a lado do batalhão Azov, um regimento militar ucraniano que o Kremlin descreve como "nazista".



SBERBANK ROSSII OAO



Meta