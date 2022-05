Termina greve inédita na Igreja sueca

Sindicatos de trabalhadores da Igreja da Suécia terminaram nesta quarta-feira (4) uma greve inédita que ameaçava chegar aos padres, após um acordo com sua organização patronal.



A convocação à greve, feita apenas por uma parte do pessoal (guardiões e funcionários de crematórios), foi feita na semana passada diante do fracasso das negociações com a direção da Igreja luterana sueca, ainda majoritária no país, mas que enfrenta uma baixa dos recursos.



Com 24.000 empregados, a antiga Igreja oficial do Estado conta com 5,8 milhões de membros, que pagam uma taxa específica para financiá-la, diante de mais de 7 milhões nos anos 1970.



Os sindicatos, liderados pela organização Kommunal, negociam há vários meses novos acordos coletivos, mas a direção espera fazer economia.



Na noite de terça-feira, a organização patronal da Igreja da Suécia aceitou finalmente o novo acordo proposto pelos sindicatos.



Se não houvesse acordo, a greve poderia ser estendida na sexta-feira aos padres e outros membros de instituições clericais, que poderiam atrapalhar batismos, casamentos e outros eventos importantes dos fiéis.



É a primeira vez na história da Igreja sueca em que ela se depara com uma greve, mesmo sendo um movimento limitado.



Para os sindicatos, a mudança na postura da Igreja é uma vitória.



A Igreja sempre desempenhou um papel central na vida dos suecos, mas a prática religiosa foi muito reduzida nas últimas décadas.



Até os anos 1950, os suecos ficavam automaticamente inscritos em uma comunidade religiosa desde seu nascimento.



Uma nova lei sobre a liberdade religiosa aplicada em 1951 autorizou os suecos a sair da Igreja.