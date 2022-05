Wall Street estável antes de decisão do Fed sobre taxas de juros

A bolsa de Nova York se mantinha estável nesta quarta-feira(4) pouco depois de sua abertura, antes de um provável aumento das taxas de juros, cujo anúncio pelo Federal Rererve(Fed) é esperado para esta tarde.



Minutos após a abertura dos mercados, Dow Jones subiu 0,08%, já o S&P; 500 perdeu 0,37% e o Nasdaq 1,17%.



Na terça-feira, com a perspectiva de uma decisão do Fed de aumentar sua taxa básica de juros, as ações fecharam com uma alta discreta.



O índice Dow Jones subiu 0,20% na terça-feira, para 33.128,79 pontos, o Nasdaq 0,22%, para 12.563,76 pontos, e o S&P; 500, 0,48%, para 4.175,48 pontos.



O mercado espera um aumento da taxa em meio ponto percentual, para uma faixa de 0,75-1%.