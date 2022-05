A Hungria rejeitou nesta quarta-feira a proposta da União Europeia (UE) de bloquear de forma gradual as importações de petróleo da Rússia, alegando que "em sua forma atual" a medida "destruiria totalmente a segurança energética" do país.



Este projeto "não pode ser apoiado de maneira responsável em sua forma atual, não podemos votar com responsabilidade por ele", disse o ministro húngaro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto.