Outros 20 corpos de civis são encontrados na região de Kiev

Outros vinte corpos de civis foram encontrados nas últimas 24 horas na região de Kiev, a capital da Ucrânia, que esteve parcialmente ocupada por várias semanas pelas forças russas, informou a polícia ucraniana nesta quarta-feira (4).



Até o momento, foram encontrados 1.235 corpos no total.



Os 20 novos corpos foram encontrados "em Borodianka, cidades próximas e cidades do distrito de Vyshgorod", disse o chefe de polícia regional, Andriy Nebytov, em um vídeo publicado pelo Ministério do Interior.



"No total, 1.235 corpos de civis foram encontrados e inspecionados", indicou o responsável, dos quais 800 já foram "examinados por peritos".



Em 21 de abril, a vice-primeira-ministra ucraniana Olga Stefanichyna disse à AFP que mais de mil corpos civis estavam em necrotérios "de toda a região de Kiev".



"Posso dizer que, infelizmente, a maioria deles são pessoas que foram baleadas", disse Nebytov nesta quarta-feira.



Até agora, 282 corpos ainda não foram identificados, segundo a polícia.