O Kremlin negou nesta quarta-feira (4) que as forças russas estejam atacando a siderúrgica Azovstal, último reduto controlado pelas forças ucranianas na cidade de Mariupol.



"A ordem foi dada (em 21 de abril) publicamente pelo comandante em chefe (o presidente Vladimir Putin) de anular qualquer ataque. Não há ataque neste momento", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



O porta-voz destacou que as tropas russas cercam o local e apenas atuam para "cortar rapidamente as tentativas" dos combatentes ucranianos de chegar a "posições de tiro".