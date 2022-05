UE vai aumentar de maneira considerável apoio militar à Moldávia

A União Europeia (UE) vai "aumentar de maneira considerável" o apoio militar à Moldávia, anunciou nesta quarta-feira o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, após ataques no território separatista moldavo pró-Rússia da Transnístria que provocaram o temor de uma ampliação do conflito na Ucrânia.



"Prevemos para este ano aumentar consideravelmente nosso apoio à Moldávia entregando equipamentos militares para suas Forças Armadas", declarou Michel durante uma entrevista coletiva conjunta em Chisinau com a presidente moldávio Maya Sandu, uma política pró-Ocidente.



"A UE é completamente solidária com seu país, a Moldávia. É nosso dever europeu ajudar e apoiar seu país e aumentar nosso apoio a sua estabilidade, segurança e integridade territorial", acrescentou.



A Moldávia, uma ex-república soviética de 2,5 milhões de habitantes localizada entre a Ucrânia e a Romênia, teme ser desestabilizada pela guerra que está destruindo a Ucrânia após a invasão das tropas russas em fevereiro.



Para aumentar as preocupações, uma série de explosões sacudiu na semana passada a Transnístria, uma região separatista apoiada pela Rússia que anunciou a secessão após uma breve guerra em 1992.



A Rússia, que tem 1.500 militares na Transnístria, afirmou que está "alarmada" com os "atos terroristas" e que acompanha a situação de perto.