OEA denuncia 'perseguição à juventude' em Cuba

A Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), chefiada por Luis Almagro, denunciou nesta terça-feira a "perseguição à juventude" em Cuba, ao citar a prisão de 56 menores por participação nos protestos antigovernamentais de julho passado.



"A Secretaria-Geral da OEA condena fortemente a perseguição à juventude e a seus líderes e expressa sua profunda preocupação com os casos de presos políticos menores de idade", ressaltou em comunicado.



Segundo o gabinete de Almagro, 26 menores foram condenados à prisão ou prisão domiciliar em Cuba, onde enfrentam penas de até 19 anos. Quatorze menores seguem presos e seis aguardam julgamento.



Segundo o comunicado, vários dos menores detidos contraíram sarna, dengue, hepatite e covid-19, e dois jovens com doenças crônicas não receberam o tratamento necessário.



"A Secretaria-Geral da OEA denuncia a repressão generalizada do regime cubano e a continuação das violações dos direitos humanos", diz o texto, que exige, "mais uma vez", a libertação imediata de todos os opositores detidos de forma "arbitrária".



As manifestações históricas de 2021 em cerca de 50 cidades da ilha deixaram um morto, dezenas de feridos e mais de 1.300 detidos, segundo a organização cubana de defesa dos direitos humanos Cubalex, com sede em Miami.



Almagro informou no Twitter que se reuniu ontem na sede da OEA, em Washington, com uma delegação da organização Freedom House e com as ativistas Anamely Ramos, Claudia Genlui e Salomé García Bacalao, "para dialogar sobre a grave e preocupante situação dos jovens políticos prisioneiros em Cuba e a violação sistemática dos direitos humanos pelo regime".



