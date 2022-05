Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira, em um mercado que continua preocupado com o enfraquecimento da demanda, principalmente na China.



O preço do barril do Brent para entrega em julho caiu 2,42%, a 104,97 dólares. O West Texas Intermediate (WTI) para junho perdeu 2,62%, a 102,41 dólares.