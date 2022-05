Estatal da Eslováquia consertará blindados militares ucranianos

Uma companhia estatal da Eslováquia consertará os veículos blindados da Ucrânia, em guerra com a Rússia, anunciou o Ministério da Defesa nesta terça-feira (3) em Bratislava.



"A empresa estatal Konstrukta-Defense concluiu um contrato com a parte ucraniana para o reparo e a modernização do equipamento militar ucraniano", disse a porta-voz do ministério, Martina Koval Kakascikova, em um comunicado.



O primeiro lote do equipamento militar ucraniano enviado à Eslováquia, país-membro da União Europeia (UE) e da Otan, consiste em dezenas de veículos blindados de reconhecimento BRDM-2, informou.



Com sede em Lieskovec, no leste da Eslováquia, Konstrukta-Defense repara veículos e equipamentos de todas as categorias utilizadas pelas forças armadas eslovacas, segundo um site da empresa na web, que também produz obuses autopropulsados.



A República Tcheca ofereceu ajuda similar a Ucrânia no mês passado. Inicialmente, a subsidiária da holding industrial Checoslovak Group (CSG) ficaria responsável pelos reparos dos tanques médios T-64 de desenho soviético, utilizados pelas forças ucranianas.