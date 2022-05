Político alemão renuncia após insultar e ameaçar jornalista

Um político de um partido conservador alemão renunciou, nesta terça-feira (3), após ter insultado e ameaçado um jornalista que publicou informações sobre sua vida privada.



"Em uma entrevista com um jornalista da revista Bunte para uma matéria claramente ilícita, posso ter usado palavras que hoje considero inadequadas", disse Stephan Mayer, secretário-geral do partido bávaro CSU, aliado do partido União Democrata-Cristã (CDU), ao qual pertence a ex-chefe do Executivo alemão, Angela Merkel.



"Lamento profundamente", afirmou o político, sem dar mais detalhes.



O deputado de 48 anos foi nomeado chefe do CSU há apenas dez semanas e justificou oficialmente sua renúncia "por motivos de saúde".



Segundo o jornal Bild, o político ficou chateado com um artigo da revista de fofocas Bunte sobre sua vida privada que mencionava que ele tinha um filho ilegítimo. Para o alto funcionário, essa divulgação é ilegal.



"Vou destruí-lo. Vou encontrá-lo e persegui-lo até o fim de seus dias. Exijo 200.000 dólares por danos e prejuízos, devem ser entregues imediatamente", disse o político a um jornalista por telefone, de acordo com o Bild.



O grupo midiático Burda - editor da revista Bunte - expressou por meio de seu executivo Philipp Welte ao Bild que "as ameaças de aniquilação contra um jornalista por parte de um representante" do Parlamento são "uma violação sem precedentes das regras do jogo democrático e da cultura política".



"Isso é algo que não podemos tolerar", acrescentou.