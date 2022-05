México busca 'associação' com Argentina, Bolívia e Chile para explorar lítio

O México busca uma aliança com Argentina, Bolívia e Chile para compartilhar experiências na exploração de lítio, disse o presidente mexicano, Andrés Manuel Lópes Obrador, nesta terça-feira (3). Recentemente, o país nacionalizou as reservas do mineral.



O objetivo "é que vá se criando uma associação com o propósito de nos ajudar mutuamente", disse o mandatário esquerdista, indicando que já abordou o tema com o presidente da Bolívia, Luis Arce.



AMLO assegurou que os governos da Argentina e do Chile também mostraram interesse na cooperação, apesar da exploração de lítio nesses países estar nas mãos da iniciativa privada, enquanto a Bolívia também as nacionalizou.



Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o Chile é o segundo maior produtor mundial de lítio e a Argentina é o quarto, enquanto a Bolívia conta com as maiores reservas.



O lítio, também chamado de "o ouro branco", é fundamental para as novas tecnologias, pois é utilizado para as baterias de distintos artefatos e dos carros elétricos.