Pelo menos 10 pessoas morreram e 15 ficaram feridas em um bombardeio russo de uma fábrica em Avdiivka, no leste da Ucrânia, informou nesta terça-feira(3) o governador da região de Donetsk.



"Ao menos dez mortos e 15 feridos são consequência do bombardeio da planta de Adviivka lançado pelo ocupante russo", indicou no Telegram o governador, Pavlo Kyrylenko, alertando que este balanço pode aumentar.