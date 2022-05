Exército ucraniano relata 'potente' ataque russo contra Azovstal

A Rússia lançou, nesta terça-feira (3), um "ataque potente" com o apoio de tanques e de Infantaria, contra a fábrica siderúrgica de Azovstal, último foco de resistência ucraniana na cidade de Mariupol (sudeste) - informou um comandante do batalhão Azov que defende as instalações.



"Um potente ataque na área de Azovstal está sendo lançado atualmente, com apoio de blindados e tanques e tentativas de desembarque de tropas apoiadas por dois navios e efetivos de Infantaria", relatou o subcomandante desse corpo de combate, Sviatoslav Palamar, em uma mensagem de vídeo divulgada no Telegram.



As forças russas também realizam "tentativas de desembarcar tropas apoiadas por dois navios e numerosos soldados de infantaria", acrescentou.



"Faremos todo o possível para rejeitá-las", prosseguiu, exigindo "medidas imediatas para retirar as civis" que continuam se escondendo em túneis quilométricos do complexo siderúrgico de Mariupol, um porto estratégico ao sul da região do Donbass que já está praticamente tomado pelas tropas russas.



Segundo Palamar, os bombardeios russos na última noite deixaram duas mulheres mortas e "cerca de dez civis" feridos.



A ONU anunciou nesta terça-feira a retirada "bem-sucedida" de 101 civis que estavam há semanas presos em Azovstal.