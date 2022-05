Ocidente deve para de fornecer armas à Ucrânia, diz Putin a Macron

O presidente russo, Vladimir Putin, declarou nesta terça-feira (3) que os países ocidentais devem parar de fornecer armas para a Ucrânia, em uma conversa com seu homólogo francês, Emmanuel Macron.



"O Ocidente pode ajudar a acabar com as atrocidades, exercendo uma influência apropriada sobre as autoridades de Kiev e também deixando de fornecer armas para a Ucrânia", disse ele, de acordo com um comunicado divulgado pelo Kremlin.



Na mesma nota, Putin acusou as forças ucranianas de cometerem crimes de guerra, e a União Europeia, de "ignorá-los".



O presidente russo destacou que, apesar "da incoerência e da falta de preparo de Kiev para um trabalho sério, a parte russa continua aberta ao diálogo" para encontrar uma saída para o conflito.



Segundo o Kremlin, Putin teria respondido às preocupações expressas pela França sobre a segurança alimentar mundial, afirmando que "a situação na matéria é complicada, principalmente, por causa das sanções dos países ocidentais" contra a Rússia.



As relações entre França e Rússia se tensionaram fortemente desde o início da ofensiva militar da Rússia na Ucrânia, em 24 de fevereiro passado.