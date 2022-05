O presidente russo, Vladimir Putin, declarou nesta terça-feira (3) que os países ocidentais devem parar de fornecer armas para a Ucrânia, em uma conversa com seu homólogo francês, Emmanuel Macron.



"O Ocidente pode ajudar a acabar com as atrocidades, exercendo uma influência apropriada sobre as autoridades de Kiev e também deixando de fornecer armas para a Ucrânia", disse ele, de acordo com um comunicado divulgado pelo Kremlin.



Na mesma nota, Putin afirma ainda que "falta (às autoridades de Kiev) preparo para um trabalho sério" nas negociações de paz.