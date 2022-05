Fósseis da era dos dinossauros são descobertos no centro de Bangcoc

Fósseis de moluscos que viveram na mesma época que os dinossauros foram descobertos embutidos nos blocos das calçadas de Bangcoc.



"77 fósseis de amonoides", que são criaturas marinhas que viveram há 66 milhões de anos, provavelmente na África, foram encontrados, declarou Preecha Saithong do ministério de Recursos Naturais e do Meio Ambiente, nesta terça-feira (3) à AFP.



Os fósseis em forma de caracol, que medem entre dois e 12 centímetros, foram fotografados por um visitante que publicou as fotos nas redes sociais, e despertou a curiosidade das autoridades.



A mídia local informou que a calçada foi reformada há dois anos e que os restos podem ter sido colocados como decoração pelos trabalhadores responsáveis da obra.



Os amonoides são os fósseis mais comuns e os mais vendidos em todo o mundo como lembranças turísticas em destinos tão exóticos quanto Marrocos ou Madagascar.