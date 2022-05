Boris Johnson promete esforços máximos para reduzir custo de vida

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, prometeu nesta terça-feira (3) que fará "todo o possível" contra o aumento do custo de vida, um desafio considerável nas eleições locais desta semana, mas a oposição criticou-o por estar "desconectado da realidade".



Durante uma entrevista à rede ITV, surge o caso de uma senhora de 77 anos, Elsie, que come apenas uma vez ao dia por causa do aumento do preço do aquecimento e que passa o dia no ônibus para tentar deixar sua conta o mais barata possível.



Diante disso, Boris Johnson, ex-prefeito da capital britânica, respondeu que, "de fato foi ele" que instituiu o passe que permite que idosos possam usar os transportes públicos em Londres de forma gratuita.



Johnson insistiu em que seu governo está fazendo "todo o possível" e "muitas outras coisas" para ajudar as famílias a enfrentarem o aumento do custo de vida, com um pacote de benefícios de 9 bilhões de libras (em torno de US$ 11,2 bilhões).



O premiê admitiu que "os impostos do contribuinte (...) não serão suficientes, imediatamente, para cobrir os custos de todos".



Para o deputado Jonathan Ashworth, responsável pelo Emprego no Partido Trabalhista, de oposição, essa resposta "mostra o quão desconectado da realidade esse primeiro-ministro narcisista está".



Na quinta-feira (5), acontecem as eleições locais na Inglaterra, na Escócia e no País de Gales, um teste para Johnson e seu Executivo conservador.



ITV