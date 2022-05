Exército russo ataca fábrica de Azovstal, no sul da Ucrânia

O Exército russo e as forças pró-Moscou lançaram uma ofensiva contra a siderúrgica de Azovstal, último reduto de resistência ucraniana na cidade de Mariupol (sul), da qual civis foram retirados nos últimos dias, graças a um cessar-fogo.



"Unidades do Exército russo e da República Popular de Donetsk, utilizando artilharia e aviões, começaram a destruir" as "posições de tiro" dos combatentes ucranianos que saíram da fábrica, relatou o Ministério da Defesa, citado pelas agências russas.



O porta-voz das Forças Armadas russas afirmou que o batalhão ucraniano Azov, que defende a siderúrgica, "usou" o cessar-fogo declarado para a retirada dos civis para sair dos subsolos da fábrica e "assumir posições de tiro no terreno e nos edifícios do complexo".



"Fomos bombardeados a noite toda (...) duas mulheres morreram agora há um ataque contra Azovstal", declarou Sviatoslav Palamar, subcomandante do batalhão Azov, ao site de notícias Ukraïnska Pravda.



Ele pediu ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que tome "decisões contundentes porque a situação é muito difícil".



Quase 100 civis foram retirados no fim de semana da grande siderúrgica Azovstal de Mariupol, uma cidade portuária do sul da região do Donbass que está praticamente sob controle russo.