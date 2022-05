Desemprego da Eurozona registra menor nível da série histórica

O índice de desemprego da zona do euro registrou em março o mínimo histórico, a 6,8%, com um leve retrocesso de 0,1 ponto percentual contra 6,9% de fevereiro, anunciou nesta terça-feira a agência europeia de estatísticas Eurostat.



O índice de fevereiro havia sido calculado inicialmente em 6,8%, mas posteriormente foi reajustado a 6,9%. O resultado de 6,8% representa o menor nível desde o início da série histórica, em abril de 1998.



Para o conjunto da União Europeia (UE), incluindo os países que não utilizam a moeda comum, o índice de desemprego em março foi calculado em 6,2%.



De acordo com os números da Eurostat, o mercado de trabalho europeu ainda vive os benefícios da forte recuperação registrada ao longo de 2021, resultado da flexibilização das medidas adotadas durante a pandemia de coronavírus.



A Eurostat indicou que o desemprego na zona do euro nos últimos 12 meses caiu 1,4 ponto percentual.